Grand-Dakar : Un maître coranique filmé en train de voler lors d'une cérémonie familiale

Le commissariat de Grand-Dakar a mis fin aux agissements du maître coranique A. Mbaye qui a été déféré ce vendredi pour vols multiples. Son modus operandi consistait à se présenter dans une cérémonie familiale en tant que parent. Tout en participant aux préparatifs, il guettait la moindre occasion pour voler soit des téléphones portables, soit des objets de valeur, dont des bijoux en or, selon des sources de Seneweb proches du parquet. C'est dans ces circonstances qu'il a subtilisé un iPhone 13 et un portefeuille à Niary Tally.



Malheureusement pour lui, il a été filmé lors d'un de ses forfaits et les images du vol ont été publiées sur le réseau social Tik Tok. À Grand-Dakar, il avait emporté un iPhone 14 pro max.



Le commissaire Adama Wele a reçu récemment des plaintes et des dénonciations relatives aux agissements de ce voleur en série qui fait le tour des cérémonies familiales à Grand-Dakar. L'exploitation des images et les investigations policières ont permis de le localiser au niveau du garage dit "Casamance" de Grand-Dakar où il a été alpagué.



Au terme de l'enquête, le soi-disant maître coranique A. Mbaye, domicilié à Pikine, a été déféré ce vendredi dernier pour vols multiples.









































































