Grand-Yoff – Fatoumata Niang Ba : Les enfants à l’honneur en cette fête qui se profile

Plus de 200 enfants…



Madame la Présidente de l’UDES/R et l’ONG #Afrikicks# ont organisé une journée de distribution de jouets à plus de 200 enfants de l’institut scolaire SERAPHINE MENDY de Grand Yoff, dont l’âge varie de 1 à 7 ans. Des écoles, orphelinats et pouponnières mais aussi de familles démunies identifiées par Madame Fatoumata Niang Ba et son équipe bénéficieront de ces jouets d’ici à la fin de l’année car il y’en a beaucoup.



Soulagement…



Ces enfants, principalement issus des écoles, des orphelinats ont eu de la joie au cœur avec des mains garnies de cadeaux offerts par les initiateurs de cette activité. Cette initiative a pour objectif de faire plaisir aux enfants et de soulager leurs familles.



Satisfaction…



“Non seulement ces actions amènent à une satisfaction personnelle, mais elles figent aussi un sourire ineffable sur le visage des enfants. Et rien ne réjouit plus que le sourire sincère d’un enfant. Un sourire qui contribue à rendre un peu plus féerique cette période de fête. Elle en a profité pour saluer le geste noble de Madame Fatoumata Niang Ba et de ses partenaires, mais aussi son infatigable combat dans le social à Grand Yoff“, s’est réjouie Awa Ciss, la directrice de l’institut SERAPHINE MENDY.