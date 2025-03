Grand Yoff- Un lot de faux médicaments saisi , trois personnes arrêtées

La Brigade nationale de Lutte contre la Piraterie et la Contrefaçon (BNLPC) de la Police nationale, en collaboration avec l’Agence sénégalaise de Règlementation Pharmaceutique (ARP), a mené une opération de lutte contre le trafic illicite de médicaments au marché de Grand Yoff.

A cet effet, un lot important de faux médicaments a été saisi.

Au total, 3 (trois) individus ont été interpellés et l’ensemble des produits saisis est mis dans quatorze (14) sacs consignés au service.

Les mise en cause sont placés en position de garde à vue pour nécessité d’enquête.

La Police nationale entend poursuivre les recherches et invite ainsi la population à contacter le 17 pour toutes informations utiles allant dans ce sens.