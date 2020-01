Grave révélation de Mamadou Lamine Diallo : "J'ai éventé le secret du régime qui a voulu faire adopter une loi qui légalise l'homosexualité au Sénégal"

Le leader du mouvement "Tekki" a fait d'effarantes révélations. En effet, la rédaction dakarposte, qui a réussi à parcourir l'émission "Face To Face" de la TFM, est en mesure de révéler que Mamadou Lamine Diallo a laissé entendre au cours de cette émission ,qui passe ce dimanche 12 Janvier à 12h, qu'il aurait réussi à éventer un secret.

Quoi qu'il s'est réjoui de l’adoption, le 31 décembre 2019, par le parlement Sénégalais, d’une loi criminalisant le viol et la pédophilie, Mamadou Lamine Diallo a soutenu mordicus au micro d'Aïssatou Diop avoir éventé un projet de loi qui visait à légaliser l'homosexualité au Sénégal. "L'Etat l'avait bien dissimulé dans les textes, mais j'ai réussi à le dénicher et ils ont réculé" dira t'il.