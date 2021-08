Grosse perte pour la "Reine du page tissé"- Collé Ardo Sow a perdu sa maman

Perdre sa mère, c’est perdre son amie la plus loyale, une personne qui vous a aimé d’un amour inconditionnel pendant toute votre vie. Et, comme disait l'autre, il y a une place spéciale dans notre coeur pour une mère, tout comme il y a une place spéciale dans le coeur de chaque mère pour ses enfants.



Dakarposte a appris que l'illustre styliste Collé Ardo Sow, qui n'est plus à présenter, a perdu sa mère.

En effet, Adja Maïmouna Sow a quitté ce monde futile et périssable ce vendredi.



Toute la rédaction de dakarposte compatit et présente adresse ses condoléances attristées à Madame Collé Ardo Sow, à son fils Bibi et à toute sa fratrie éplorée.

Que l'âme de la défunte repose en paix et qu'elle demeure éternellement dans les jardins de Firdawss sous lesquels coulent des ruisseaux!













