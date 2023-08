Grosse perte pour le judo Sénégalais- Le doyen Seydou Nourou Touré n'est plus !

Il revient à dakarposte que le doyen Seydou Nourou Touré a tiré sa révérence.



Selon des sources, jusqu'ici fiables, le judoka le plus gradé du Sénégal est décédé cet après-midi à 18h à Montréal.





Pour ceux qui l'ignorent encore, Maître Saïdou Nourou Touré, judoka 8ème dan, a été le 1er Vice-President et Président de la Commission des Grades à la FSJDA.



Afin que nul n'en ignore, nous publions in extenso la graduation de l'illustre disparu :



* Né le 13/04/1936 - 8ème dan JUDO J.C.M.L.K 1er kyu 05/04/1965

* 1er dan : 25/06/1965

* 2ème dan : 17/07/1967

* 3ème dan : 09/10/1968

* 4ème dan : 15/11/1973

* 5ème dan : 23/07/1981

* 6ème dan : 22/12/1986

* 7ème dan : 23/08/1994

* 8ème dan : 20/09/2013



Toute la rédaction de dakarposte.com compatit et présente ses sincères condoléances à la fratrie éplorée de Sensei Touré, mais aussi et surtout à l'univers du judo Africain.



Qu'Allah l'accueille dans son paradis céleste au même titre que toute la Oumah Islamique.