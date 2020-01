Grosse révélation de Makhtar Diop (Hcct) : « De hauts responsables de l'Apr complotent contre Macky et reçoivent la nuit des membres de Ñoo Lank »

ation est de taille. De hauts responsables de l'Apr et de la coalition Benno Bokk Yaakar, investis à des postes de responsabilités au sein du gouvernement en qualité de ministres, ou préposés à des fonctions de directeurs généraux ou encore bombardés à la tête d'institutions seraient en train de comploter contre le Président Macky Sall. La déclaration est du Haut conseiller des collectivités territoriales de Touba. Makhtar Diop, pour ne pas le nommer, va plus loin. "Ces personnes dont je parle reçoivent même, à tour de rôle, la nuit des membres du mouvement Ñoo Lank à qui ils octroient des financements et donnent des indications pour la réussite de leur maléfique entreprise". Le jeune leader politique d'inviter les Sénégalais à suivre son doigt. " Donner de noms serait prématuré. Mais, ils sauront s'identifier. Ce qui me fait le plus mal c'est qu'ils se sont tous entourés de groupes de sentinelles prompts à les défendre s'ils sont attaqués où habiles à chanter leurs louanges. Au même moment, ils restent stoïquement muets lorsque c'est le Président Macky Sall qui est attaqué. Pire, ils sont en train de comploter contre lui." Le haut conseiller des collectivités territoriales d'inviter le Président à mener une enquête interne pour les identifier et tous les limoger...