Groupe D Médias- La journaliste Fatou Abdou Ndiaye rend le tablier à Bougane

Je vous annonce aujourd’hui ma démission du groupe après plus de 15 années de collaboration.



Je tiens à vous remercier chaleureusement pour votre soutien constant et la confiance que vous m’avez toujours accordée tout au long de cette belle aventure.



Je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouveaux défis et d’autres horizons à explorer ensemble.



Fatou Abdou Ndiaye, journaliste