Guédiawaye en danger – La bande des filaos accaparée par les agents du Cadastre et des Impôts

C’est un " tong-tong" en règle auquel se sont livrés les agents de l’Etat chargés de veiller sur nos terres. La coopérative des agents du cadastre vient en effet de s’octroyer gratuitement et les doigts dans le nez, d’une bonne partie des terres situées sur la bande filaos qui sépare l’océan du continent. Les agents du Cadastre se sont offert 5 hectares depuis le 20 mai dernier, ceux des Impôts pour leur part se sont accaparés de 4 hectares à Wakhinane Nimzatt, 4 autres à Golf et 6 à la Cité Gadaye. Au total, ces agents de l’Etat se sont offert gratuitement pas moins de 14 hectares.

Pourtant les filaos plantés entre l’océan et le continent avaient pour but de protéger le littoral contre l’ensablement provoqué par les vagues et les vents de sable qi frappent régulièrement la côte nord. Et si ces filaos sont abattus, c’est toute la ville de Guédiawaye qui pourrait se trouver en proie à des inondations venues de la mer car se retrouvant sans protection face à la furie des vagues.

Ce " tong-tong " intolérable est pourtant l’œuvre de ceux qui sont en charge de protéger nos terres et de veiller à leur distribution, le cas échéant de manière juste et équitable aux Sénégalais qui en ont besoin.

Pour que de pareils actes ne puissent plus se reproduire, le président de la République est appelé à sévir promptement.



Dakarposte y reviendra d'ailleurs avec une ébauche de détails!