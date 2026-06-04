Guerre en Iran, frappes, EES : pourquoi les vols diminuent en Europe

Pour la première fois depuis la reprise du transport aérien en Europe après la pandémie de Covid-19, le trafic passagers recule d'une année sur l'autre.

Le nombre de voyageurs sur l'ensemble du réseau aéroportuaire européen a diminué de 0,7 % en avril 2026 par rapport au même mois de l'an dernier, selon l'association professionnelle ACI EUROPE. L'organisation souligne que, même limité, ce recul « marque un tournant important ».







Pourquoi moins de personnes prennent-elles l'avion en Europe ?





ACI EUROPE indique que les résultats d'avril reflètent une combinaison de facteurs, notamment le conflit au Moyen-Orient, le décalage d'une partie des vacances de Pâques au mois de mars cette année et les mouvements sociaux qui ont fortement affecté le marché allemand.







Certaines plateformes continuent toutefois de se développer. Les meilleures performances de la zone UE+ ont été enregistrées par les aéroports de Slovaquie (+125,2 %), Slovénie (+14,6 %), Estonie (+12,1 %), Malte (+13,5 %) et Pologne (+8,3 %).



Parmi les plus grands marchés de l'UE+, l'Espagne (+3,7 %) et l'Italie (+2,2 %) affichent les meilleurs résultats.



En revanche, les aéroports d'Allemagne (-8,5 %), du Royaume-Uni (-2,1 %) et de France (-0,9 %) ont vu leurs volumes de passagers reculer. Chypre (-16,1 %) et l'Islande (-11,7 %) enregistrent les chutes les plus marquées, suivies par l'Autriche (-7,4 %) et la Suisse (-6,1 %).









Les plus grands et les plus petits aéroports européens sont les plus touchés



Dans l'ensemble, les « grands » aéroports (-3,5 %), ainsi que les « méga » aéroports (-1 %) et les « grands » aéroports (+0,1 %), sont les segments les plus affectés par le conflit au Moyen-Orient, car ils concentrent l'essentiel des liaisons de l'Europe avec la région.



Parmi ces grands aéroports, Barcelone (+4,1 %), Madrid (+3,3 %) et Amsterdam-Schiphol (+2,7 %) sont les seuls à avoir vu leur trafic passagers progresser en avril.



Munich (-16,4 %) et Francfort (-11 %) enregistrent les baisses les plus fortes, en grande partie en raison de pas moins de sept jours de grève au cours du mois.



L'aéroport d'Istanbul (-6,8 %) et Istanbul-Sabiha Gökçen (-3,4 %), habituellement très bien orientés, ont tous deux vu leur activité se contracter en avril, tandis que les volumes reculaient également à Londres-Gatwick (-8,8 %) et Londres-Heathrow (-5,34 %). Dans le même temps, Rome-Fiumicino (-0,6 %) et Paris-CDG (0,0 %) sont restés globalement stables.



À l'inverse, les aéroports de taille « moyenne » (+2,1 %) et « petite » (+5,5 %), dont le réseau de lignes est principalement intra-européen, sont restés largement à l'abri, portés par le fait que les compagnies low-cost n'ont pas réduit leurs capacités et par un report partiel de la demande du long-courrier vers les voyages moyen et court-courriers.



Les petits aéroports restent toutefois les plus en difficulté par rapport aux niveaux d'avant la pandémie (2019), avec un recul de 27,7 %, ce qui traduit une modification structurelle des conditions de marché et de fortes tensions sur leur viabilité financière.









Le système EES reste une « préoccupation immédiate »



Pour Olivier Jankovec, directeur général d'ACI EUROPE, le mois d'avril marque un net point d'inflexion pour le trafic aérien européen.

« Alors que nous assistions déjà à une normalisation de la croissance du trafic passagers après le fort rebond post-pandémique, l'instabilité géopolitique – en particulier la guerre au Moyen-Orient – pèse désormais davantage sur cette croissance et met en lumière de fortes disparités de performance entre les marchés », explique-t-il.





« La bonne nouvelle, c'est que la demande reste globalement soutenue, les ajustements de capacité des compagnies aériennes limités et que les craintes de pénurie de kérosène se sont atténuées. »



Jankovec ajoute toutefois que la préoccupation la plus urgente demeure « les graves perturbations et difficultés imposées aux passagers par les procédures de contrôle aux frontières liées au système d'entrée/sortie Schengen ».



« À moins que les autorités ne puissent introduire davantage de flexibilité, y compris en suspendant totalement le système lorsque cela s'avère nécessaire sur le plan opérationnel, les perturbations pour les passagers vont s'intensifier dans les semaines et les mois à venir », prévient-il.