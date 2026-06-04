Italie : Un Sénégalais de 42 ans placé en garde à vue après le meurtre d’un sans-abri

Le 30 mai, un homme de 49 ans a été découvert sans vie, les mains et les pieds ligotés, dans le parc de la Villetta di Negro, situé au cœur de Gênes. La personne qui a péri a été tuée en étant frappée avec une bouteille en verre, une partie de la scène a été captée par une caméra de sécurité.



C. CAMARA, un Sénégalais de 42 ans, a été interpellé par les carabiniers directement sur le site du crime et mis en détention.



D’après la presse italienne, une jeune fille a alerté les autorités après avoir vu un homme manipuler un corps entravé (les mains et les pieds attachés dans le dos). Paolo Alberto PIETRO, un homme de 49 ans sans domicile fixe, est la personne touchée.



Des caméras de surveillance auraient enregistré une portion de l’incident : d’après une première simulation, l’assassin aurait asséné des coups à la victime avec un fragment de bouteille, avant de la ligoter les mains et les chevilles.



«La sécurité reste une priorité, il faut un engagement plus fort pour intercepter la détresse sociale. La sécurité des espaces publics reste une priorité de l’administration, mais en plus de la présence et de la surveillance du territoire, il faut un engagement de plus en plus fort pour intercepter la détresse, la solitude et l’exclusion sociale. Gênes ne peut pas et ne doit pas détourner le regard», a déclaré la maire de la ville, Silvia SALIS.



















































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