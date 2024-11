Guerre en Ukraine: ces chiffres qui montrent l'avancée rapide de l'armée russe ces dernières semaines

Une progression lente mais qui s'accélère. L'armée russe avance inexorablement dans l'est de l'Ukraine, et à un rythme de plus en plus rapide ces dernières semaines. Selon le média indépendant russe Agentsvo, cité par l'agence de presse Reuters, Moscou "a établi de nouveaux records hebdomadaires et mensuels" concernant la part de territoire ukrainien conquis.



Au cours de la dernière semaine, l'armée russe a capturé près de 235 km² en Ukraine, ce qui constitue un record hebdomadaire pour l'année 2024. Au mois de novembre, les forces russes se sont emparées de 600 km², ajoute ce média qui se base sur des données du site ukrainien DeepState, qui fournit une carte interactive de la ligne de front.







200 à 300 mètres par jour



Une source haut placée au sein de l'état-major ukrainien, citée par l'AFP, a indiqué vendredi dernier que les troupes russes avançaient de "200-300 mètres par jour" près de Kourakhové, l'une des localités ukrainiennes qui pourraient prochainement tomber aux mains de Moscou.



Près de Pokrovsk, un nœud logistique majeur pour les forces ukrainiennes, la situation est plus favorable et "n'a pratiquement pas changé au cours des deux derniers mois", selon cette source militaire.





Les forces ukrainiennes, qui manquent de recrues et de matériel, n'ont par ailleurs pas l'intention de se retirer de la région russe de Koursk, plus au nord, dont elles contrôlent toujours "environ 800 km²" depuis leur incursion en août, a rapporté cette même source.



La Russie contrôle actuellement 18% du territoire ukrainien, dont la totalité de la Crimée annexée en 2014, un peu plus de 80% du Donbass, qui comprend les oblast de Louhansk et Donetsk, et plus de 70% des régions de Zaporizhzhia et de Kherson.





Le conflit s'est à nouveau intensifié ces dernières semaines, avec l'arrivée de troupes nord-coréennes en soutien des forces russes, l'autorisation par Washington d'utiliser des missiles à longue portée sur le territoire russe et le tir d'un missile intercontinental sur la ville ukrainienne de Dnipro.



































Bfmtv