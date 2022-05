Guerre en Ukraine : l’actuel président de l’Union africaine devrait se rendre à Moscou et à Kiev

Macky Sall a déclaré, dimanche 22 mai 2022 lors d’une conférence de presse commune avec le chancelier allemand Olaf Scholz, qu’il avait reçu mandat de l’Union africaine pour se rendre en Russie et en Ukraine, alors qu’il assure en ce moment la présidence de l’Union. La Russie avait adressé une invitation en ce sens, a-t-il dit.



Le déplacement, initialement prévu le 18 mai, n’a pu avoir lieu « pour des raisons de calendrier », et il a proposé de nouvelles dates, a-t-il rapporté.



« Dès que c’est fixé, je me rendrai naturellement à Moscou, et aussi à Kiev, et nous avons aussi accepté de réunir l’ensemble des chefs d’État, qui le souhaitent, de l’Union africaine, avec le président (ukrainien Volodymyr) Zelensky qui avait exprimé le besoin de communiquer avec les chefs d’État africains », a-t-il dit.



« Cela aussi sera fait dans les semaines à venir », a-t-il ajouté.



Les pays d’Afrique divisés depuis l’invasion de l’Ukraine



L’invasion de l’Ukraine par la Russie a divisé les pays africains. Elle a aussi durement affecté leurs économies, avec la hausse du prix des céréales et les pénuries de carburant par exemple.



Le Sénégal, aux relations fortes avec les pays occidentaux, avait surpris le 2 mars en s’abstenant lors d’un vote de l’assemblée générale de l’ONU en faveur d’une résolution qui exigeait « que la Russie cesse immédiatement de recourir à la force contre l’Ukraine ».



Le Sénégal avait en revanche voté le 24 mars une seconde résolution exigeant de la Russie un arrêt immédiat de la guerre.



Près de la moitié des pays africains s’étaient abstenus ou n’avaient pas voté lors des deux votes.























Ouest France