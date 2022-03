Guerre en Ukraine : l'armée russe affirme avoir conquis la ville de Kherson dans le sud

Les troupes russes avancent en Ukraine. L'armée a affirmé mercredi matin s'être emparé de la ville portuaire ukrainienne de Kherson, située au sud du pays, près de la péninsule de Crimée, après des combats acharnés ces dernières heures. Plus tôt, des troupes aéroportées russes ont débarqué à Kharkiv dans la nuit, a indiqué mercredi l'armée ukrainienne, en faisant état de combats en cours dans la deuxième ville de l'Ukraine, située dans l'est.



"Des troupes aéroportées russes ont débarqué à Kharkiv (...) et attaqué un hôpital" local, ont déclaré les forces armées ukrainiennes dans un communiqué sur Telegram. "Un combat est en cours entre les envahisseurs et les Ukrainiens", selon le communiqué.



L'armée russe a pris la ville de Kherson

"Des unités de l'armée russe ont pris le contrôle total de la capitale régionale de Kherson", a affirmé le porte-parole des forces armées russes, Igor Konachenkov. Quelques minutes plus tôt, à 06H43 GMT, le maire ukrainien de la ville, Igor Kolykhaïev, avait indiqué que la localité était toujours sous contrôle ukrainien.



L'armée russe s'est déjà emparée d'un autre port clé de l'Ukraine, celui de Berdiansk, et attaque actuellement celui de Marioupoul.



Kharkiv visée par plusieurs bombardements

Selon Anton Guerachtchenko, conseiller du ministre de l'Intérieur ukrainien, un incendie s'est déclaré mercredi dans la caserne d'une école de pilotage à Kharkiv après une frappe aérienne. "Pratiquement, il ne reste plus de telle zone à Kharkiv où un obus d'artillerie n'a pas encore frappé", a-t-il affirmé, cité dans un communiqué sur Telegram. Cette annonce intervient au septième jour de l'offensive russe en Ukraine, lancée le 24 février et qui s'est intensifiée mardi.



Kharkiv, ville de 1,4 million d'habitants proche de la frontière avec la Russie, a été visée par plusieurs bombardements mardi, qui ont fait au moins dix morts et plus de 20 blessés selon les autorités locales. A Marioupol, port sur la mer d'Azov, plus d'une centaine de personnes ont été blessées mardi dans des tirs russes, selon le maire de la ville, Vadim Boïtchenko, cité par des médias ukrainiens. A Kherson, dont les entrées étaient déjà contrôlées par les forces russes, ces dernières ont pris dans la nuit le contrôle de la gare ferroviaire et du port, selon le maire de la ville Igor Kolykhaïev, cité par des médias locaux.



A Borodianka, à 50 km de Kiev, des frappes aériennes russes ont détruit deux immeubles résidentiels dans la journée de mardi, selon la première vice-ministre ukrainienne des Affaires étrangères, Eminé Djaparova, qui a partagé une vidéo des immeubles gris partiellement en ruines, avec des appartements en flammes.



Les troupes biélorusses bientôt mobilisées ?

Le ministère ukrainien de la Défense a par ailleurs indiqué dans la nuit redouter une attaque du Bélarus. "Les troupes bélarusses ont été mises en état d'alerte et se trouvent dans les zones de concentration les plus proches de la frontière de l'Ukraine", a affirmé le ministère dans un communiqué sur Facebook.



Au cours de la journée de mardi, le renseignement ukrainien a constaté une "activité importante" des avions dans la zone frontalière, et des convois de véhicules transportant des vivres et des munitions y ont été observés, indique le communiqué. Au vu de ces mouvements, le Bélarus "pourrait probablement soutenir dans l'avenir les envahisseurs russes dans la guerre russo-ukrainienne", a mis en garde le ministère. Des "attaques aux missiles contre des cibles militaires et civiles" en Ukraine sont "systématiquement" lancées du territoire bélarusse depuis le début de l'invasion russe le 24 février, a-t-il ajouté.