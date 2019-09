"Guest star" de la soirée de gala de son "poulain" Oumar Bao, le responsable politique de l'APR,Mamour Diallo lui ravit la vedette

L'heure était, pourrait-on dire, à la fête samedi soir à l'hôtel Ngor Diarama de Dakar où s'est déroulé la soirée de gala des passionnés d'équitation. En effet, dakarposte est en mesure de révéler que le "monde des courses hippiques du Sénégal" s'est retrouvé, le temps d'une soirée, pour "fêter ensemble après une saison bien remplie".



Les différents jockeys, propriétaires, drivers, entraîneurs, grosses légumes de ladite fédération, mais également l'organisateur Bao (proche parmi les plus proches du responsable politique de l'APR, Mamadou Mamour Diallo) ont été félicités, récompensés..., au cours de cette soirée on ne peut plus réussie animée par Sabel, la sublime fille de feu Ndiouga Dieng. Quid du prétexte de ce diner de gala?



Dakarposte a appris qu'il s'est agi d'un rendez-vous festif, qui se veut annuel, organisé par l'illustre Oumar Bao dont l'un des chevaux ("COTONOU 2") a eu à remporter le Grand Prix du Chef de l'Etat, qui a eu lieu il y'a de cela un mois à Thiès à l’hippodrome Ndiaw Macodou de Thiès.





En attendant d'y revenir avec une ébauche de détails, figurez-vous que la forte délégation notamment des amis, sympathisants, parents entre autres militants, conduite par l'une des pièces maitresses de l'APR, Mamour Diallo, a ravi la vedette. À preuve, les différents orateurs ont, certes magnifié "le travail titanesque" qu'abat Oumar Bao dont la carrière politique, sous la férule de son "maestro" Mamour Diallo, "s'annonce prometteuse pour un Sénégal émergent", mais tous ceux qui se sont relayés au micro se sont confondus en remerciements pour le chef de file du mouvement "Dolly Macky". Et, le responsable du parti au pouvoir à Louga (Mamadou Mamour Diallo) aux cotés du Dg de l'ONAS (Lansana Gangny Sakho), M. Cheikh Tidiane Niang Président du CNG de la course hippique pour ne citer qu'eux...a profité de l’occasion pour livrer son sentiment.



Constatant " une forte mobilisation des populations Lougatoises" parmi d'autres inconditionnels venus d'horizons divers , devant une salle comble rassemblant le ghota des courses hippiques, M. Diallo a réaffirmé son soutien et engagement mais surtout sa fidélité en toutes circonstances au Président Macky Sall .