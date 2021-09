Guinée Conakry : Les putchistes ont décidé de dissoudre la constitution en vigueur, dissoudre le gouvernement et fermer les frontières terrestres et aériens

Vers 8h ce dimanche matin, des tirs nourris d'armes automatiques ont retenti dans le centre de Conakry, aux alentours du palais présidentiel où se trouvait le chef de l'État, Alpha Condé. En début d'après-midi, le meneur de ce qui se révèle être un coup d'État, le lieutenant-colonel Mamady Doumbouya, est apparu sur une vidéo circulant sur les réseaux sociaux. Il y affirme détenir le chef de l'État. «Nous avons décidé, après avoir vu le président qui est avec nous, de dissoudre la constitution en vigueur, dissoudre le gouvernement, et la fermeture des frontières terrestres et aériennes», a déclaré le putschiste, justifiant ce revirement politique par «le dysfonctionnement des institutions républicaines», «l'instrumentalisation de la justice» et «le piétinement des droits des citoyens».