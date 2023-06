Guinée : les soldats ne sont plus autorisés à garder leur barbe

En Guinée, le chef d’Etat-major général des armées, le général Ibrahima Sory Bangoura a donné récemment de nouvelles instructions à ses subordonnés. C’est à travers une note de service publiée par le site d’informations Médiaguinée. Il est désormais interdit aux soldats de garder leur barbe.



La dépigmentation également interdite



En ce qui concerne les militaires femmes, elles doivent se garder de porter des mèches. La dépigmentation est également interdite, de même que le port des attributs non mérités et des insignes étrangers ou autres que ceux validés par la hiérarchie. Le général Ibrahima Sory Bangoura dit attacher du prix à l’application correcte de la note de service.



« Toute défaillance à cette disposition engagera la responsabilité du militaire concerné et de son commandement d’unité » a indiqué le haut gradé. Ibrahima Sory Bangoura a été nommé chef d’Etat major général des armées le 09 mai dernier en remplacement du Général Sadyba Koulibaly, tombé en disgrâce.