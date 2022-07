Guy Marius SAGNA compare le nouvel aéroport de Saint-Louis à un hangar

«Qui ne sait pas que c’est avec l’argent de l’aéroport de Saint-Louis qu’il a acheté le mouton qu’il voulait donner à Ousmane Sonko ?



Tout le monde sait que cet hangar de Saint-Louis n’a pas consommé 30 milliards de francs Cfa. Saint-Louis et les autres localités du Sénégal ont droit à des aéroports dignes de ce nom. Mais ce hangar ! C’est comme cela qu’ils détournent l’argent des Sénégalais et les appauvrissent en même temps. Voilà pourquoi les députés de l’Apr n’osent convoquer ni ministre, ni directeur pour ne pas mettre à nu leurs détournements. Voilà pourquoi nous ne devons pas rater l’occasion de sanctionner les députés de l’Apr et du président Macky Sall en les réduisant à leur plus simple expression ce 31 juillet 2022, jour d’élections législatives. Votons «Yewwi Askan Wi», a écrit sur sa page Facebook la tête de liste départementale de Ziguinchor de Yewwi.



Charles G. DIENE