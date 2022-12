Guy Marius Sagna à Me Sidiki Kaba: «Tout le monde sait que c’est l’armée française qui soutient les Jihadistes au Sahel»

Rédigé par Dakarposte le Jeudi 8 Décembre 2022 à 22:50

Devant le ministre des Forces Armées, le parlementaire de la coalition Yewwi Askan Wi et activiste par ailleurs a encore décrié la présence de l’armée française sur le territoire sénégalais. Comme à ses habitudes, Guy Marius Sagna sans porter de gangs plaide. «Je vous avais demandé l’utilité de la présence de l’armée française au Sénégal en commission. On continue de faire des exercices depuis 1960 avec cette armée. C’est comme si l’élève sénégalais est nul. Et pourquoi on le fait au Sénégal et pourquoi pas en France» dit le secrétaire exécutif de Frapp.



Ainsi, il poursuit son argumentaire et son amertume «les accords signés bien avant les indépendances avec les français demeurent toujours. L’armée française devrait quitter le territoire pour la souveraineté du Sénégal, armée française allez-vous en ! Vous n’avez pas confiance en notre armée sans quoi, vous demanderez à l’armée française de quitter nos terres. La France n’a rien à faire au Sénégal sauf pour protéger les présidents qui sont à sa solde. C’est l’armée française qui soutient les Jihadistes. On n’a rien à faire avec une armée qui bombarde d’autres pays de la sous-région et des autres continents. Quelle triste fin Mr Sidiki Kaba...» dit Guy Marius Sagna