Habib Sy : « Je m’attendais à une rupture dans le format du dialogue »

Le dialogue national est une tradition républicaine, selon Habib Sy. Le PCA de la Senelec, devant le "Jury du dimanche", a déploré le manque d’innovation dans le format adopté. « Le dialogue consensuel fait partie intégrante de l’histoire politique du Sénégal. Le Sénégal a toujours été un pays de dialogue. Mamadou Dia parlait d’un mouvement accepté par le dialogue, notamment dans nos relations avec la France, au moment de l’indépendance. Tous les présidents du pays ont dialogué », dit-il.



Mais selon lui, le format actuel gagnerait à être repensé. « Je m’attendais à une rupture dans la manière de faire. Trop de participants, trop de folklore, trop de politique-spectacle. Ce n’est pas toujours utile. Il faut un format plus restreint, avec des acteurs expérimentés, capables d’apporter des contributions pertinentes ».



Dans la même dynamique, Habib Sy plaide pour une méthode plus rigoureuse. « Quand vous mélangez politiques, société civile, chefs religieux, etc., ça devient un grand forum où l’efficacité se dilue. Il faut des formats de travail resserrés, avec de vrais sachants, pour aboutir à des solutions concrètes », se désole-t-il.



Il reconnaît toutefois que le pouvoir actuel innove dans certains domaines comme la reddition des comptes, la gestion de l’Administration, la réduction du nombre de ministères. Il émet tout de même des réserves sur cette dernière mesure. « J’ai toujours dit qu’un ministre trop chargé devient inefficace. Moi-même, à l’époque, j’avais trop de portefeuilles. Résultat, on finit en burn-out. Il faut doser pour garantir l’efficacité », note-t-il.



Interpellé sur le boycott du dialogue par une partie de l’opposition, il dira : « Je suis un démocrate. Même si une seule formation politique boycotte, elle a ses raisons. Nous-mêmes, à l’époque, nous avons boycotté le dialogue de Macky Sall. Cela a même entraîné une rupture avec Khalifa Sall. »







































seneweb