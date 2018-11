Harouna Dia annoncé sur le ...terrain politique

Le milliardaire et non moins ami personnel du président Macky Sall est arrivé à Dakar.

Selon les sources de dakarposte, "l’homme du Bosséa", comment on le surnomme, n’a pas fait le déplacement pour rien car il compte s’impliquer personnellement dans la campagne pour la réélection de son ami comme il l’avait fait en 2012.

Et comme à l’époque, c'est à dire lors de la fameuse campagne électorale de la Présidentielle de 2012, Harouna Moussa Dia va débloquer de gros moyens financiers et mettre à contribution tout ce qu’il compte comme parents, alliés, amis et relations personnelles tant au Sénégal qu’à l’étranger.

Des informations glanées, cet industriel installé depuis des années au pays des hommes intègres battra d'abord campagne dans son fief de la région de Matam mais il ne s’en arrêtera pas là. Il fera le tour des 14 régions du pays commune par commune, département par département avec bien évidemment son ami de Président-candidat à la décisive Présidentielle de février prochain.



D’ores et déjà, il est en train de mettre en place l’équipe qui l’accompagnera dans ses tournées, avant la vraie campagne électorale au cours de laquelle il sera aux côtés du Président Sall lors des visites de ce dernier à ses militants de l’intérieur du pays.



Homme de réseau, il usera, comme à l'accoutumée, de tous ses moyens matériels, financiers et humains afin d’atteindre l’objectif de la réélection de Macky Sall dès le premier tour.

" Je sais qu'il a discrètement débarqué à Dakar et pour l’heure, il est en train d’élaborer ses stratégies et rameuter ses troupes" nous souffle un de ses fidèles compagnons.



C’est donc parti pour une campagne palpitante avec celui que certains journalistes surnomment en privé "Roon, l’ami fidèle et désintéressé".