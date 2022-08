Hausse démesurée du prix de l'oignon à Touba : la Direction du commerce sévit....

nformation a fait le « buzz » sur la toile ce jeudi. Des prix exorbitants sont pratiqués sur le kilogramme de l’oignon au marché Occass de Touba. À 600 voire 800 f le kilo, en temps normal, le prix est passé à 1.500-2500F CFA.



Saisie de la situation



qui coïncide avec le magal de Darou Khoudoss, la direction du commerce a immédiatement réagit ce vendredi dans le cadre d’une conférence de presse, informant que la situation est revenue à la normale. Leurs agents se sont rendus sur place pour stopper cette manœuvre inqualifiable et non justifiée.



« Les prix excessifs de 1.500 et 2.000f le Kg constatés à Touba sont le fait de spéculateurs véreux qui appliquent des marges de plus de 200%. Ce qui a motivé la descente de nos services de contrôle sur le terrain à Darou Khoudoss.



Des saisies de sacs d'oignon ont été opérées et le produit vendu sur place aux populations à 600 f le Kg. Le prix étant en vente libre, le défaut de facture pour justifier la détention licite a été la principale infraction constatée », a expliqué Oumar Diallo, le directeur du commerce intérieur.



Cette situation à présent réglée, il poursuit en rassurant sur la disponibilité suffisante de l'oignon pour les événements d'envergure attendus, notamment le Magal de Touba et le Mouloud...