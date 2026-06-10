Haute Cour de justice : le dossier Mansour FAYE s’embourbe

Alors que l’inculpation en cascade de cinq anciens ministres du régime de Macky SALL avait été annoncée en grande pompe, la Haute Cour de justice fonctionne aujourd’hui au ralenti, révèle le quotidien Les Échos.



Parmi les dossiers en suspens figure celui de Mansour FAYE, poursuivi pour une présumée surfacturation sur le riz portant sur un montant de 2,7 milliards de francs CFA. Étrangement, bien que les investigations soient officiellement bouclées depuis novembre dernier par une ordonnance de clôture signée du président de la commission d’instruction, Abdoulaye BA, aucune décision finale n’a été prise.



Le silence de la commission, qui dure depuis près de sept mois malgré la transmission des observations de la défense, bloque la procédure entre un renvoi en procès ou un non-lieu.



De sérieux doutes s’installent d’ailleurs sur la solidité de l’accusation. Mansour FAYE avait déjà obtenu une liberté provisoire sous contrôle judiciaire pour « contestations sérieuses », et ses coprévenus (Raya HACHEM, Moustapha NDIAYE et Mouhamed DIENG) ont tous bénéficié d’un non-lieu en novembre 2025 par le Doyen des juges.































































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