Henri Camara : "2019 est la dernière Can de Cissé si…"

La Coupe d'Afrique des nations prévue en Egypte en juin prochain pourrait être la dernière Can d'Aliou Cissé. "C'est sa dernière chance. S'il gagne, il reste, sinon il va partir", a pronostiqué Henri Camara, dans un entretien accordé à Record.

Le Lion à la retraite, qui a toujours plaidé pour le maintien de son ancien coéquipier à la tête de la sélection, croit savoir que Cissé peut garder son poste en cas de qualification en finale.

Toutefois Henri Camara appelle les Lions à restés soudés s'ils veulent éviter une nouvelle désillusion à la Can. "Les joueurs doivent rester solidaires, recommande-t-il. Si un joueur s'offusque parce qu'il n'a pas été aligné, c'est souvent source de perte et de démobilisation."