Hommage à Ousmane Tanor Dieng : le Parti socialiste commémore le 6e anniversaire de son décès

Le 15 juillet 2019 disparaissait Ousmane Tanor Dieng, figure historique du Parti socialiste. Pour commémorer le 6e anniversaire de son décès, le PS va organiser une cérémonie le mardi 15 juillet 2025, apprend-on. Ce sera sous la direction de la présidente du parti, Aminata Mbengue Ndiaye.



« En accord avec la famille, cette 6ème édition sera marquée, à partir de 10 heures, par les traditionnelles séances de prières et de récitals du Coran, à travers divers foyers religieux et lieux de culte de Dakar, de la commune de Nguéniène, à la Maison du Parti socialiste, au domicile du défunt à Fann et à Tivaouane », lit-on sur la note du PS. Les différentes cérémonies auront lieu de 10 à 15 heures.



A Nguéniène, il y aura un récital de Coran et des prières au domicile familial ainsi que dans les daaras de la commune. Alors qu’à Dakar, les il y en aura à la Maison du parti. Par ailleurs, une délégation sera conduite par le ministre Alioune Ndoye pour aller à la mosquée omarienne, tandis qu’une autre ira à la zawiya Mame Abdou Aziz Sy sous la conduite du Doyen Amadou Moustapha DIAW.



Le Parti socialiste invite ainsi amis et sympathisants du défunt à venir commémorer.





















































