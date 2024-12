Horreur à Richard Toll : Les corps de deux jeunes filles retrouvés dans une fosse

Le quartier Thiabakh, à Richard Toll, s’est réveillé dans la douleur et la consternation après la découverte des corps sans vie de deux jeunes filles. Disparues depuis lundi, Khady Coulibaly, 3 ans, et Adjaratou Touré, 3 ans et demi, ont été retrouvées dans une fosse septique à Thiabakh.



Ce drame a plongé les habitants de cette ville industrielle dans une profonde émotion. Une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur les circonstances de cette tragédie.



Selon Idrissa Diallo, l'oncle de l'une des victimes, les fillettes avaient disparu lundi après-midi, vers 15 heures. Ce n’est que ce mercredi matin, après de longues recherches, que leurs corps sans vie ont été découverts, entre 7 heures et 8 heures.





















Seneweb