Hospitalisation de Ousmane Sonko à la SUMA…´/ Dr Babacar Niang révèle : « la clinique ne l’a pas diagnostiqué. Nous ignorons les solutés qui lui ont été administrés…donc, il ne peut y avoir de certificat médical… »

Suite et pas fin de cette affaire « d’hospitalisation de Ousmane Sonko » à la clinique Suma Assistance depuis jeudi dernier. Après son arrestation, le propriétaire de la structure sanitaire évoquée à répondu aux questions d’abord liées à la mort tragique de Mamadou Ly agent municipal à la Médina avant de faire des révélations hier concernant le cas du leader de Pastef. Le Dr Mamadou Niang est clair dans ses propos rapportés par le journal Les Échos dans sa parution de ce vendredi. « La clinique qu’il dirige n'a posé aucun acte médical sur Sonko ». Ce qui veut clairement dire que le médecin et patron de Suma Assistance ne connaît rien du traitement de l’opposant.



En sus, plus loin dans ses révélations, le Docteur Babacar Niang a confirmé aux enquêteurs que le Docteur Cissé et un infirmier nommé Bâ envoient souvent les malades de Pastef à la clinique Suma Assistance. De même, lors des manifestations, si le personnel de la clinique reconnaît un patient membre de la formation politique dirigée par Ousmane Sonko, des médecins sont appelés pour une prise en charge.



Le Docteur Niang affirme qu’il leur a bien posé la question de savoir « si les patients arrivés dans cette clinique à l’occasion de manifestations sont membres de la formation dirigée par Sonko au préalable, même si, comme il l’a avoué à la sûreté urbaine, la prise en charge d’autres patients n’est pas exclue ».



Sur l'hospitalisation de Ousmane Sonko, le Dr Niang indique que « c'est le leader de Pastef, Ousmane Sonko qui en a fait la sollicitation ». Mais la révélation de taille concerne la pathologie dont il souffre et à partir de laquelle il parle de « tentative d'empoisonnement et de tentative d'assassinat ». Dr Babacar Niang dira que « Suma Assistance n'a pas diagnostiqué Sonko et qu’en fait, c’est son staff médical qui s'occupait de lui. Par ailleurs, sa clinique n'a posé aucun acte médical sur Ousmane Sonko. Il n'était pas présent sur les lieux lorsque Sonko y venait » révèle le patron de Suma Assistance.



Pour justifier la présence du leader de Pastef dans sa structure sans que le lui-même et son personnel médical s’en rendent compte et le prennent en charge, le docteur Babacar Niang indique qu'il peut arriver des cas où des spécialistes indépendants à la clinique consultent leurs patients dans cette structure.



Aux enquêteurs, le Docteur Babacar Niang affirme qu’étant donné qu’il n’a aucun contrôle sur « le malade », il est donc clair qu’il ignore donc les solutés qui lui ont été administrés et par conséquent, un certificat médical venant de la clinique où se trouvait Ousmane Sonko n’est aucunement délivré.



















































dakaractu