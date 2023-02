[ IMAGES ] Base militaire de Thiès : Macky Sall en visite au chantier de l’académie internationale des métiers de l’aviation et dans les 8 camps…

Après l’étape de la base militaire Louis Tavares Da Souza, le président Macky Sall s’est rendu sur les chantiers de l’académie internationale des métiers de l’aviation civile. Une visite guidée pour découvrir les équipements et matériels participant à la formation aux métiers de l’aviation civile. Le président Macky Sall, accompagné du général Moussa Fall et d’autres autorités militaires, a visité différents types d’aéronefs destinés à la formation civile, les avions de types D-40 monomoteurs, d’autres pour la formation initiale au pilotage avion, des avions de type D-A42 et des simulateurs de type avion. L’essentiel de ces aéronefs est déjà sur place.

Le chef de l’État a également visité le matériel de travaux pratiques pour la formation technique. Après cette visite à l’académie, le président de la République s’est dirigé vers l’école d’application et de perfectionnement interarmées, le bataillon de commando et a inauguré l’hôpital militaire de Thiès qui se trouve en face de l’EAPI.