(IMAGES) KOLDA / Mameboye Diao dégaine 150 tonnes de riz, 10 t de sucre et 5.000 litres d'huile.

Dans le cadre du soutien à apporter aux populations et de la lutte menée contre la propagation de la Covid-19, le directeur des domaines est revenu à la charge ce week-end du côté de Kolda avec un appui substantiel en vivres de première nécessité. Personnellement présent à la cérémonie solennelle de distribution, Mameboye Diao a dégagé 150 tonnes de riz, 10 tonnes de sucre et 5.000 litres d'huile.



C'était pour lui, une manière, dit-il, de déférer à l’appel de solidarité lancé par le chef de l’État, mais encore de s’enquérir des difficultés auxquelles sont confrontées les populations du Fouladou. Le responsable politique ne manquera pas de rappeler à travers ce geste que cette lutte est plus que jamais de type communautaire d’où l'ultime nécessité de voir tous les fils du terroir manifester leur implication.



Cette action de solidarité fait suite à une première dotation en vivres mise à la disposition des populations. Nous étions tout au début de la pandémie...