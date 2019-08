INCIDENT À LA PHARMACIE FADILOU MBACKÉ : "TOUTES LES MESURES DISCIPLINAIRES" DÉJÀ PRISES (POLICE NATIONALE)

‘’Toutes les mesures disciplinaires’’ convenables ont été prises, après l’incident survenu à la pharmarcie Fadilou Mbacké de la Patte d’Oie, à Dakar, dont un employé dit avoir été conduit de force, menotté, dans un commissariat, sur ordre d’un fonctionnaire de police à qui il refusait de vendre un médicament en l’absence d’une ordonnance, a appris l’APS.



‘’[…] la Police nationale tient à informer que l’Autorité a pris toutes les mesures disciplinaires attendues dans de pareilles circonstances malheureuses. […]’’, indique le Bureau des relations publiques de la Police nationale, dans un communiqué de presse parvenu à l’APS.



Le communiqué ne précise pas toutefois la nature des mesures disciplinaires prises à l’encontre de l’intéressé qui, selon plusieurs sites d’informations, serait un commissaire.



En tout état de cause, la Police nationale précise qu’elle ‘’ne ménagera aucun effort pour prévenir de pareils incidents dans la manière de servir de ses différentes unités’’.



Evoquant les faits en question, elle dit avoir ‘’constaté ce matin, la diffusion, à travers les réseaux sociaux et les sites d’information en ligne, d’une vidéo illustrant un malheureux incident entre un fonctionnaire de Police en service au Commissariat des Parcelles Assainies, et un docteur de la pharmacie Fadhilou Mbacké sise à la Patte d’Oie’’.



Elle ‘’appelle toutes les parties à la retenue et à la sérénité, et les invite à prendre conscience du partenariat solide qui existe entre elle et les pharmaciens dans la prise en charge des défis communs auxquels ils font face’’.



Dans une vidéo reprise par des sites d’information, l’employé de la pharmacie, Dr Cheikhouna Gaye, explique avoir eu une altercation avec le fonctionnaire de police en question, qui était en tenue civile.



Selon lui, après avoir insisté sur le fait que le médicament qu’il voulait acheter ne pouvait être vendu que sur présentation d’une ordonnance, le policier se serait emporté, avant de faire venir des agents qui l’ont menotté et conduit ensuite de force à la police. Il signale que toutes les vitres de la pharmacie ont été brisées.

ASG