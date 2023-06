"INEXCUSABLE": POUR MACRON, "RIEN NE JUSTIFIE LA MORT D'UN JEUNE" COMME NAHEL

Pour Emmanuel Macron, "rien ne justifie la mort d'un jeune"

Le président de la République a estimé ce jeudi que "rien ne justifie la mort d'un jeune" après la mort de Nahel, un adolescent de 17 ans tué par un policier à Nanterre. Il a évoqué "l'émotion de la nation toute entière".



Il a jugé que cet acte est "inexplicable et inexcusable".

"Dans un tel contexte, il faut de l'affection et du respect pour le jeune Nahel et sa famille", a-t-il appelé.