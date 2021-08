INONDATIONS : LE PLAN ORSEC DÉCLENCHÉ

Le ministre de l’Intérieur, Antoine Félix Abdoulaye Dione, a annoncé samedi le déclenchement du Plan national d’organisation des secours (ORSEC) afin de faire face aux inondations provoquées les fortes pluies tombées ces derniers jours dans plusieurs localités du pays.



‘’Les fortes pluies enregistrées ces derniers jours sur le territoire national ont provoqué des inondations dans plusieurs localités du pays, causant ainsi des désagréments aux populations’’, indique un communiqué .



‘’Pour faire face à cette situation, sur instruction du chef de l’Etat, Macky Sall, le plan national d’organisation des secours (ORSEC) a été déclenché par arrêté par le ministre de l’Intérieur n°9227814 du 21août 2021’’, précise la même source.



Vendredi, le Chef de l’Etat, Macky Sall, a présidé une réunion d’urgence sur les inondations au cours de laquelle le gouvernement a promis soutien et solidarité aux victimes, annonce la présidence de la République sur sa page Facebook.



Cette rencontre avait pour ‘’ but d’évaluer le dispositif de prévention et de gestion des inondations’’, précise-t-elle.



La présidence de la République signale que ‘’malgré les importants moyens déployés notamment à Keur Massar, des inondations ont été notées à la suite des fortes précipitations enregistrées ces derniers jours’’.



‘’A l’occasion, le gouvernement a réaffirmé sa volonté de renforcer le mécanisme. Aux victimes des inondations, l’Etat va apporter son soutien et sa solidarité’’, souligne-t-elle.



















































APS