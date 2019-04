ISMAÏLA MADIOR FALL : « JE PARS L’ESPRIT TRANQUILLE »

Ismaila Madior Fall a passé le témoin à Me Malick Sall. Après avoir remercié l’ensemble des magistrats notamment les procureurs qui, dit-il, étaient ses interlocuteurs, l’ancien ministre de la Justice, devenu ministre d’Etat, a tenu un discours d’apaisement. « Je pars avec l’esprit tranquille et le cœur léger parce que j’ai conscience, qu’ensemble, nous avons pu poser une pierre à l’édification d’une justice digne de ce nom », a déclaré le professeur en droit constitutionnel non sans souligner, pour s’en réjouir, que beaucoup de choses ont été faites dans le domaine de la justice.



Toutefois, il reconnait que le ministère de la Justice est un secteur à la fois exaltant, difficile, délicat et sensible. Sur ce, il rappelle que ces deux dernières années ont été marquées par deux facteurs que sont une année préélectorale et une année électorale. « La justice est toujours critiquée en période électorale aussi loin qu’on remonte dans l’histoire de notre pays. En matière électorale, la justice est critiquée à tort ou à raison. Souvent c’est à tort. C’est après qu’on se rend compte que les critiques n’étaient fondées sur rien », a soutenu Fall. Avant d’ajouter : « quand les justiciables sont des citoyens ordinaires, ça ne pose pas de problème, mais quand les justiciables sont des politiques, il y a des critiques infondées qui sont articulées à l’endroit de la justice. Tout cela donne l’impression que la justice a des problèmes ou qu’il y a un désordre dans la justice. Mais, je vous rassure, il n’en est absolument rien. La justice sénégalaise est un des secteurs les plus ordonnés du Sénégal ».