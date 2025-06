ISRAËL-IRAN: DONALD TRUMP AFFIRME QUE "LA GUERRE DOIT S'ARRÊTER" APRÈS UN APPEL AVEC VLADIMIR POUTINE

Donald Trump affirme ce samedi 14 juin sur son réseau Truth Social que la guerre entre Israël et l'Iran "doit s'arrêter", après un appel avec Vladimir Poutine.



"Il pense, comme moi, que cette guerre entre Israël et l'Iran doit prendre fin", écrit le président américain.

"Je lui ai répondu que sa guerre doit aussi s'arrêter", a-t-il ajouté en faisant référence au conflit entre l'Ukraine et la Russie.



"Nous avons longuement parlé" et "l'appel a duré environ une heure", a ajouté le président américain, précisant que son homologue russe lui avait "gentiment" souhaité un bon anniversaire.



Opération "très réussie"



Israël, qui soupçonne l'Iran de vouloir se doter de l'arme atomique, a mené ce samedi de nouvelles frappes dans ce pays qui a riposté par des tirs de missiles à l'attaque massive lancée la veille contre des sites militaires et nucléaires iraniens.



L'armée israélienne va frapper "tous les sites du régime" iranien et a infligé un "coup réel au programme" nucléaire de Téhéran, a affirmé le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu.



Donald Trump avait déclaré être au courant de l'opération israélienne, la qualifiant de "très réussie".