Ibou Fall: "J'assimile Aïda Mbodj, Mimi Touré et cie actuellement à Ziguinchor à un vol de vautours autour de la charogne (Ousmane Sonko)...Ils ne disent pas la vérité à Sonko..."

C'est connu: l’hypocrite est celui qui sciemment dit une chose et en fait une autre, étant conscient que ses actions sont en contradiction avec ses croyances. Il est intéressant que cet état devienne d’autant plus inhérent, c’est-à-dire plus naturel et donc moins conscient pour l‘hypocrite, mais toujours présent, d’autant que son attention est dirigée vers l’autre.



L’hypocrite observe les défauts de l’autre, tandis qu’il se complaît dans les siens. C’est une sorte de Tartuffe, de la comédie de Molière, qui agit en fonction de son propre intérêt. Il embrasse la contradiction et parvient à convaincre indirectement même ceux qui croient en ses rationalisations de devenir des hypocrites comme lui. Comprenne qui pourra.



En clair, le journaliste Ibou Fall assimile la bande à Mimi Touré, actuellement dans la région méridionale, à des faux jetons.



"C'est un vol de vautours autour de la charogne!" laissera t'il entendre.



Qui disait qu'un politicien peut déguiser son vrai caractère par des actes de bienfaisance?



En tous les cas, les vautours ont reçu une mauvaise réputation au cours des siècles : ils mangent des choses mortes et pourries.



Ecoutez son analyse courte mais très pertinente!











