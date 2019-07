Ibrahima Ndongo, ancien responsable adjoint du parc automobile de la Présidence : « il faut ouvrir une enquête sur la limousine présidentielle »

« Il faut ouvrir une enquête qui associera des experts de Mercedes et des experts sénégalais. Une enquête technique, pas de gendarmerie », a dit Ibrahima Ndongo sur la RFM.



Selon l’ancien responsable adjoint du parc automobile de la Présidence, « il fallait faire une reconnaissance du circuit, même 2 fois, pour permettre au Président de se déplacer facilement. Et de savoir ou se garer une fois à Nguéniène, et ne pas avoir à faire des manœuvres une fois sur place ».



Selon le technicien automobile, « il faut également recycler les chauffeurs puisque les technologies évoluent. Ce ne sont plus les Coccinelle que l’on conduisait avant, qui circulent aujourd’hui ».





















leral