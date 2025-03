Ics: Licenciement de 103 chauffeurs de camions

103 camionneurs ont été licenciés aux ICS. Ces derniers ont fait face à la presse ce lundi pour exprimer leur mécontentement face à une telle décision.



Selon Abdou Kane, le responsable des chauffeurs, à leur arrivée en 2018, ils ont pour la plupart été enrôlés par ladite société, mais par la suite ils ont été mis en rapport avec un prestataire. S'identifiant comme des travailleurs permanents des ICS, les 103 chauffeurs demandent leur réintégration immédiate et refusent catégoriquement d'être des employés d'une autre structure. Ils exigent des équipements de protection et des contrats en bonne et due forme.



Dans la foulée, ils déclarent par ailleurs être ouverts à un dialogue permanent avec la direction. À rappeler que des représentants de l'union des routiers ont pris part à cette rencontre avec la presse.



Nos tentatives d'avoir la version de la direction sont restées pour l'instant infructueuses

























