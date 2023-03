Idy reporte sa déclaration après le 04 avril

A 13 heures, l’important face-à-face avec la presse a été annulé, sans explication, par l’entremise de son chargé de communication.





Qu’est-ce qui a bien pu motiver le report de cette déclaration que tout le monde attendait?





Il y a quelques jours seulement, la presse sénégalaise s’interrogeait sur les raisons du silence assourdissant du Président du CESE par rapport aux manifestations et violences du 21 mars dernier, alors que l’homme politique était monté au créneau lors des violentes émeutes de mars 2021. Ce lundi, Idy était particulièrement attendu sur son éventuelle candidature à la présidentielle de 2024, le débat du troisième mandat de Macky Sall, et les tensions politiques suscitées par les manifestations de l’opposition annoncées pour la veille du procès Ousmane Sonko-Mame Mbaye Niang et de la fête du 4 avril.





Selon des sources proches de l’ancien Premier ministre (2002-2004) arrivé second à la présidentielle de 2019, Idrissa Seck aurait plutôt entrepris des démarches en vue de contribuer à préserver « la paix et la stabilité » dans le contexte socio-politique très tendu que nous connaissons tous.





Alors que le Sénégal s’achemine vers la célébration de sa 63 ème année d’indépendance le 4 avril prochain, la tension politique est montée de plusieurs crans, en raison des appels à l’insurrection et à la violence lancés par le leader de l’opposition, englué dans des affaires judiciaires, chaque fois qu’il est convoqué par la justice. L’ancien Maire de Thiès ne souhaite visiblement pas associer sa déclaration à des polémiques et des controverses, alors que le Sénégal célèbre dans quelques jours la commémoration de son accession à l’Indépendance.





Nos sources nous affirment cependant que ce n’est que partie remise et que les Sénégalais qui attendaient le discours d’Idy seront édifiés après le 4 avril. Une fête nationale qui a un caractère sacré pour la jeunesse et les Forces de défense et de sécurité sénégalaises. Idrissa Seck devrait donc nous édifier après cette séquence empreinte de solennité républicaine.











































































































igfm