Il est une fierté de Tivaouane .

Ce que fait ce Messieurs depuis qu’il est venu en politique à Tivaouane est absolument grandiose.

Nous n’avons jamais vu de tel auparavant.

Admirable,incomparable, inégalable, merveilleux, fantastique, formidable,il est d’une générosité sans commune mesure.

Diagne Sy MBENGUE n’est pas venu en politique pour s’enrichir.

Différemment des autres qui depuis des années bénéficient d’énormes moyens du faite de leur position politique, étatique sans rien rétribuer à leur ville et à sa population.



Diagne Sy MBENGUE n’est pas un énarque pour rien.

Diagne_SY_MBENGUE n’est pas un détenteur d’un carnet d’adresses très garni pour rien.



Il n’y a pas un seul dans le champ politique à Tivaouane qui lui arrive à la cheville pour dire les choses telles qu’elles sont.

Et pourtant il n’a pas le caractère de quelqu’un qui se croit supérieur aux autres.



Il n’est ni vaniteux,ni orgueilleux,ni arrogant,ni suffisant.



C’est celui-là qui a voulu mettre sa personne à la disposition de ses concitoyens via la principale institution de leur cité.

Ce n'est pas le résultat que nous voulions ou pour lequel nous avons travaillé si durement, et je suis désolée que nous n'ayons pas gagné cette élection, pour les valeurs que nous partageons et la vision que nous portons pour notre commune la ville sainte de Seydi Hadj malick SY.

Je ressens de la fierté et de la gratitude pour cette formidable, vaste, variée, créative, turbulente, énergique campagne. Vous représentez le meilleur de Tivaouane , et être votre Militant a été l'un des plus grands honneurs de ma vie. Je sais comment vous devez vous sentir déçus, parce que on les tous également. Et c'est aussi le cas des milliers de Tivaouanois qui ont investi leurs espoirs et leurs rêves dans cet effort.

Mais je veux vous rappeler ceci : l'enjeu de notre campagne n'a jamais été une personne ou une élection. Il s'agissait de cette commune que nous aimons – il s'agissait de construire un TIVAOUANE qui soit emplie d'espoir, solidaire, et au cœur grand.

C’est dommage que les détracteurs de ce grand administrateur civile de classe exceptionnelle ignorent qu’il est un cadeau d’hier,la fierté d’aujourd’hui et la joie de demain.



Dans ces élections, Diagne_sy_mbengue était dans un combat pour un TIVAOUANE prospère sans calcul,sans quête de gloire.

DSM Un Jour DSM Toujours

Kalidou Diallo DIAGNISTE.