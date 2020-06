« Il faut arrêter de jouer avec la conscience des Sénégalais » Oumar Sow recadre Barth, Thiaat et Guy Marius Sagna

Nous sommes indignés par ce qui semble être à la mode dernièrement au Sénégal, avec des personnes qui, ne sachant où donner de la tête en cette période de pandémie du Coronavirus, se transforment en « spécialistes des contrevérités et des attaques infondées ».







La question du foncier est depuis quelques jours au centre d’une polémique dont les principaux animateurs sont loin d’être des exemples dans ce pays et exempts de reproches. De vrais voleurs qui crient au vol, pour reprendre la célèbre formule.



Au premier rang, il y a Barthélémy Diaz dont le nom renvoie toujours à un homme sans scrupules, profitant de toutes les situations pour exister, en drapant tout sous un fallacieux voile de « combat citoyen ». Son histoire est connue de tous. Nous n’en rajouterons pas…



L’autre, le plus pratique quand il s’agit de tenir des discours rempli de contre-vérités, est Guy Marius Sagna qui fait pitié. De même que Thiaat de Y’En A Marre, qui à défaut de réussir sa carrière d’artiste veut se faire une santé avec l’activiste, incorrect.



Je me demande toujours ce que ce trio a fait pour le pays, au point de devoir se proclamer justiciers ou critiquer sans concession un régime dont nul ne peut contester les efforts pour la construction d’un Sénégal meilleur, pour chacun et tous.



Pendant ce temps, eux, avec la complicité de personnes dont l’identité et les visées relèvent du secret de polichinelle, racontent baliverne sur baliverne, pour mettre en mal le Président Macky Sall avec les Sénégalais.



La réponse du chef de l’Etat par rapport à la question a été claire et je pense que depuis qu’il est à la tête de ce pays, sa démarche n’a pas changé. Toutes ses actions vont dans le sens de la protection du Sénégal à tous les niveaux.



Pendant que le Sénégal est dans une situation difficile avec la pandémie, pendant que l’Etat met en oeuvre des actions pour accompagner les populations, les entreprises, pendant cette période où les actions sont tournées vers la lutte contre le Coronavirus, ces gens nous divertissent et nous divaguent.



Messieurs, Il faut arrêter de jouer avec la conscience des Sénégalais. Ce pays a besoin d’une synergie autour du chef de l’Etat qui reste scotché à sa mission de toujours : le rayonnement de ce pays.



Oumar SOW



Conseiller Spécial du Président de la République