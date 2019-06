Il fonce sur 2 femmes voilées en voiture : affaire classée sans suite

Deux mères de famille accusaient un automobiliste d’agression raciste et islamophobe.



Selon dh.be, le parquet de Bruxelles a classé sans suite "l’incident” survenu fin mars dans la commune bruxelloise d’Uccle, lors duquel deux mères de famille, “voilées” comme les médias l’avaient précisé, accusaient un automobiliste d’agression raciste et islamophobe, et d’avoir foncé sur elles avec son véhicule alors qu’elles allaient récupérer leurs enfants à la sortie de l’école.



Les faits présumés s’étaient déroulés le 22 mars dernier, un vendredi peu avant 16 h, à la rue Danse. Hier après midi, Me Carine Couquelet, conseil de l’automobiliste, pouvait confirmer : “Le parquet a classé sans suite le dossier qu’il avait ouvert pour coups et blessures avec incapacité de travail”.



alnas.fr