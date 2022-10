«Depuis 2019, quand le gouvernement a décidé d’intégrer l’Armp au sein de la présidence de la République, le forum civil a toujours dit qu’il y a une dérégulation du système de passation des marchés publics. L’Armp qui est chargé de réguler les marchés est l’organe par excellence d’autorisation des gré à gré. Et aujourd’hui on constate qu’il y a une destruction totale du système de passation des marchés publics au Sénégal.



Le gré à gré de 92 milliards de francs cfa est juste la face visible de l’iceberg. Depuis quelques temps, l’Armp ne publie pas de rapports d’audit et la Dcmp aussi ne publie pas de rapports pour informer les populations sur les marchés, surtout de gré à gré, sur les commandes effectuées par le gouvernement du Sénégal."



Boulevard de non transparence dans le secteur pétrolier



"Il y a pire. Le 12 aout passé, le gouvernement n’a-t-il pas extirpé du champ du code des marchés publics tous les achats liés au secteur extractif. Autrement dit, les achats effectués dans le secteur du pétrole dans le secteur du gaz dans le secteur énergétique sont extirpés du champ des marchés publics. On a créé un boulevard de commandes directes au profit du gouvernement et au détriment de la transparence et de la redevabilité. Et c’est le citoyen sénégalais qui va trinquer.



Il est urgent que le débat soit centralisé sur l’économie, le social. Il est urgent que le gouvernement fasse de la redevabilité un levier de développement. Car ce gré à gré de 92 milliards de francs Cfa est la face visible de l’iceberg. Il y a d’autres gré à gré, d’autres commandes directes, y compris ce décret du 12 aout qui piétinent totalement les principes d’équité et de transparence prévus par le code des marchés publics et la règlementation communautaire sur la commande publique."

















igfm