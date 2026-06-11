« Ils sont avec nous, mais pas avec nous » : 11 "taupes" identifiées au sein des députés du Pastef

« De 130 députés, Pastef compte désormais 119 parlementaires : les 11 taupes du groupe ont été identifiées. Ils ne s'impliquent pas dans la dynamique de notre groupe. Ils sont avec nous, mais ne sont pas avec nous ». Ces propos sont du député Mayabé Mbaye.

Le parlementaire de poursuivre : « Nous avons identifié certains comportements qui nous amènent à la vigilance. Il n'y a aucune inquiétude particulière concernant d'éventuelles fuites d'informations sensibles, car les discussions au sein du groupe portent essentiellement sur nos activités et notre fonctionnement ».

Aussi de remarquer : « Beaucoup ne comprenaient pas cette prudence. Mais lorsque certaines discussions internes ont été divulguées dans la presse peu après notre réunion, chacun a compris les raisons de la réserve d'Ousmane Sonko. Ils sont là de droit et nous n'avons aucun problème particulier avec eux. Cependant, nous les avons identifiés et nous restons attentifs à leurs agissements ».



































































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