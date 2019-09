Inauguration De Massalikoul Djinaan : Interrogations Sur La Présence De Me WADE

Annoncé à 16 heures 30 minutes dans la résidence du Khalife à Colobane, ce n’est que vers 18 heures passées de quelques minutes que Me Abdoulaye Wade accompagné d’une forte délégation de son parti arrive sur les lieux. De son tête-à-tête avec le khalife Serigne Mouhamadou Mountakha Bassirou Mbacké rien n’a filtré. Puisque beaucoup des journalistes venus couvrir l’événement n’ont pu accéder à la salle pour connaitre les tenants et les aboutissants de cette rencontre. Mais également pour savoir si Me Abdoulaye Wade prendra part à l’inauguration de la grande mosquée comme annoncé par le maitre d’œuvre de l’ouvrage, Mackiyou Faye, lors de son face-à-face avec la presse. Rien n’a filtré de ce tête à tête. Contrairement à certains médias qui ont démenti l’information selon laquelle le Pape du Sopi ne prendra pas part à l’inauguration, le député Serigne Bara Dolly se veut catégorique quant à la participation de Me Wade à l’inauguration de Massalikoul Jinan. Sur Zik Fm, le marabout politicien a annoncé que Abdoulaye Wade et son successeur Macky Sall pourraient se retrouver vendredi à Massalikoul Jinan. «Vendredi, s’il plaît à Dieu, le Président Wade viendra prier comme il l’a promis. Nous attendons aussi le Président Macky Sall. Le plus important c’est que pour nous, c’est un symbole et je milite pour cela. Macky Sall et Abdoulaye Wade seront réunis grâce à Serigne Touba pour qu’ils se réconcilient. Serigne Mouhamadou Mountakha Bassirou Mbacké a dit que sa volonté est que ces deux hommes se réconcilient ici à la mosquée Massalikoul Jinan. Serigne Mountakha va tenir la main de chacun pour qu’ils se donnent la main», a annoncé Serigne Bara Dolly.



















