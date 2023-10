Inauguration d’un complexe des Abattoirs à Mbour



Le maire de mbour, Cheikh Issa Sall a présidé samedi à Mbour, la cérémonie d’inauguration du Complexe des abattoirs de Mbour. Cette infrastructure permettra aux gérants d'hôtels, de restaurants et la population en général de s'approvisionner sur place en viande et dans les meilleures conditions possibles.









Selon Cheikh Issa Sall "ce secteur représente un enjeu économique et agro-alimentaire majeur pour la commune mais aussi le secteur professionnel qui gravite autour de ce joyau.

"Nous avons réussi à moderniser les abattoirs de mbour, mais aussi à formaliser les relations de travail entre LS groupe et les employés et nous avons également pu élargir la gamme de produits proposés aux consommateurs mais également au professionnel des boucheries donc je crois que c'est un partenariat extrêmement intéressant qui permet à la commune de mbour de recouvrer des recettes supplémentaires qui lui permettront de mieux répondre aux attentes de la population" explique M.sall. Venu présidé la cérémonie d'inauguration l'édile de Mbour a demandé aux investisseurs de chercher des partenaires pour construire dans la superficie inoccupée une école de formation au métier de la boucherie pour mieux accompagner le personnel de la filiale viande et réduire les abattages clandestins"

Le maire, Cheikh Issa Sall "exhorte LS groupe à envisager des partenariats avec d'autres organisations axées sur le développement dans la région afin de favoriser la création d'emplois, l'autonomisation des jeunes, et la sécurité alimentaire".

Denis Leclerc, l'un des investisseurs de LS groupe à pour sa part relever les impacts directs de l’abattoir " Il faut dire que ce projet permettra de mettre en place des réglementations visant à améliorer la qualité de la viande afin de garantir la santé des consommateurs, d'accroître le professionnalisme des acteurs du secteur de la viande, de promouvoir et d'instaurer des normes de sécurité environnementale et d'hygiène, et de créer des emplois, en particulier pour la population jeune".

À en croire Leclerc ce complexe de découpe moderne va contribuer à la sécurité alimentaire et compte abattre entre 150 à 200 bêtes par jour.

'Ce nouvel abattoir municipal géré par LS groupe compte une cinquantaine de salariés, dispose de nouveaux matériels mais aussi de fosses étanches qui permettront de récupérer l'ensemble des déchets liquides pour le recyclage", indique Mr Leclerc. Avant d'ajouter "nous avons déjà commencé à mettre en place une grande innovation en mettant sur pied la refonte de l'abattoir et la formation du personnel qui est très important. Ensuite nous allons travailler avec les bouchers pour qu'ils arrêtent d'abattre clandestinement".

Selon lui à travers cette infrastructure les autorités visent à trouver des solutions durables aux défis des parties prenantes dans le sous-secteur de l'élevage, en particulier dans la chaîne de valeur de la filière viande.

La construction de cette infrastructure est aussi le fruit d'un long processus de discussion et de négociation entre la mairie de mbour et LS groupe, mais aussi le fruit de la volonté et de la ténacité du gouvernement Sénégalais à travers son ministère de l'élevage.

"Le gouvernement a trouvé en LS groupe un partenaire digne et fiable, et nous sommes fiers de cette réputation. Tout d'abord, nous avons constaté une excellente performance sur toute la chaîne de valeur mais aussi par le dynamisme de ses parties prenantes", indique Alexandre gaye coordinateur des abattoirs de mbour

En quelques mois de fonctionnement, l’infrastructure a déjà contribué à la création d'une cinquantaine d'emplois au bénéfice des jeunes dans la commercialisation et la distribution des produits.

Cet abattoir va aussi favoriser l'accès des éleveurs à des marchés rémunérateurs, rendant ainsi l'élevage plus attractif, source d'emplois et de revenus, notamment pour les jeunes.