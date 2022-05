Incendie à l'hôpital Mame Abdoul Aziz Sy de Tivaouane : Le ministre de l’intérieur annonce l’ouverture d’une enquête et délivre le message du Chef de l’État

Après avoir apprécié de visu l’étendue des dégâts de l’incendie qui a réduit en fumée le centre néonatal de l’hôpital Mame Abdoul Aziz Sy de Tivaouane, le ministre de l’intérieur a annoncé les premières mesures du président de la République. « En dehors du pays, aussitôt informé, le chef de l’État a ordonné l’ouverture d’une enquête. Et au-delà de l’enquête, un audit sera mené pour toutes les installations et équipements du service de néonatalogie de l’hôpital et de toutes les structures du même genre à travers le Sénégal », annoncé le ministre de l’intérieur.

Le messager du Chef de l’État souligne que « c’est un message de tristesse, de profonde compassion vis-à-vis des mamans des bébés mais également du Khalife général des Tijanes dont je suis le porteur. C’est ce message qu’on a délivré au représentant du Khalife des Tijanes, Serigne Mansour Sy Ibn El Hadji Abdoul Aziz Sy Dabakh », souligne Antoine Diome.

Le ministre de l’intérieur était accompagné par une forte délégation gouvernementale composée du ministre SG à la présidence, du ministre en charge des transports, de celui en charge de la solidarité et du développement communautaire, du ministre en charge de la microfinance et enfin de celui en charge de l’économie numérique.



































