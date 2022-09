Incendie de Dalifort: Ce qui s'est réellement passé

Un incendie s’est produit hier à Dalifort non loin de l’école élémentaire publique. Mais, il y a eu plus de peur que de mal. Car aucune perte en vie humaine n’a été enregistrée. Mais trois chambres sont parties en fumée. Selon des sources de L'As, l’incendie s’est produit dans une maison en baraque.



Et les sapeurs-pompiers sont intervenus pour circonscrire le feu qui a causé beaucoup de dégâts matériels. L’origine du feu reste inconnue, même si les occupants de la maison évoquent la thèse d’un court-circuit électrique. Cependant, la police de Pikine qui a procédé au constat a ouvert une enquête