Incendies de Los Angeles: cinq feux restent toujours actifs malgré la chute du vent

Il y a encore cinq feux actifs, en Californie aux États-Unis, dont deux principaux. Le feu de Pacific Palisades, qui a rayé de la carte ce quartier entier très chic au bord de l'océan Pacifique. Plus de 5 000 bâtiments ont été détruits et les dégâts sont considérables. Surtout, il est très loin d'être maîtrisé et un immense panache de fumée est visible au-dessus des collines. Les avions larguent de l’eau ou des produits chimiques pour ralentir les flammes. On les voit passer - pas très haut - au-dessus de l’immense réseau autoroutier de la ville.





À Santa Monica, Claude Budin-Juteau se souvient très distinctement du départ du feu de Palisades. « Quelqu'un a dit "tiens, il y a une volute de fumée qui vient, qui vient juste de se produire en ce moment sur les collines, là-bas". Donc, on a appelé tout de suite les pompiers. Et effectivement, c'était le début du feu qui s'est élargi très rapidement ».





Le feu menaçant Hollywood éteint



Sur la table de la terrasse, il y a de la cendre, et on distingue encore très nettement le panache de fumée au-dessus des collines de Los Angeles. Ce n’est donc pas encore terminé, mais Claude Budin-Juteau ne cache pas qu’il y a des moments difficiles. « J'avoue que pendant ces deux derniers jours, on a très peu dormi puisque les avertissements tombaient à toute heure du jour et de la nuit et créent beaucoup d'anxiété », explique-t-il. Le motif d’espoir, c’est que le vent est tombé ce vendredi, mais l’incendie qui a ravagé Pacific Palisades est encore loin d’être maîtrisé.



L’autre feu le plus important est le feu, dit de « Eaton », au nord-est de la ville. Il a ravagé le quartier d’Altadena et menace toujours Pasadena. Plus de 7 000 bâtiments ont été endommagés. La bonne nouvelle, c’est que le feu qui menaçait directement le quartier de Hollywood est éteint. La baisse des vents facilite le travail des pompiers, mais ils éprouvent cependant toujours des difficultés.

Polémiques



Les moyens dont ils disposent continuent par ailleurs d’alimenter les polémiques. Le gouverneur de Californie Gavin Newsom, accusé par le président élu Donald Trump d’être responsable de la situation, demande une enquête sur la gestion des ressources en eau. La cheffe des pompiers de Los Angeles dit que la ville et ses responsables ont fait défaut à ses équipes, car un réservoir avait été vidé pour des travaux sans qu’elle en soit avertie. La maire démocrate de Los Angeles, Karen Bass, qui était en voyage au Ghana au début de la crise, fait face à des questions difficiles sur sa gestion de la crise et son degré de préparation.