Incendies en France: avec près de 98 000 hectares calcinés, le pays fait face à un sinistre sans précédent

Une situation hors de contrôle. Depuis plusieurs jours, le territoire national subit les assauts d’incendies dévastateurs qui contraignent les forces de secours à l'épuisement.

Face à la progression inexorable des flammes, les autorités ont procédé à l'évacuation préventive de dizaines de milliers de concitoyens.



Le grand Sud-Ouest concentre les inquiétudes majeures : un foyer menaçant directement la métropole bordelaise a dicté, ce samedi matin, l'évacuation d’urgence de sept communes périphériques supplémentaires, une décision officialisée par la préfète du département.



Malgré l’extrême tension qui prévaut en Gironde — où quelque 167 000 personnes ont été mises en sécurité depuis le mercredi 22 juillet —, le maire de Bordeaux s'est voulu rassurant en écartant, pour l'heure, tout projet d'évacuation de la cité girondine, une mesure jugée « pas à l'ordre du jour ».





Déploiement militaire et urgence sanitaire



Face à l'urgence, l'exécutif intensifie sa réponse opérationnelle. Un contingent de 500 militaires va être projeté en urgence afin d'épauler les sapeurs-pompiers engagés sur les fronts de Gironde et des Landes, également touchées par un incendie d'envergure. Parallèlement, le volet sanitaire fait l'objet d'une attention accrue : un million et demi de masques FFP2 ont été acheminés au cours de la nuit vers la Gironde. Cette mesure vise à prémunir les secouristes et les populations civiles des effets délétères des fumées toxiques qui saturent l'atmosphère.



Lors d'un point de presse solennel tenu à la mi-journée, le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, a dressé un bilan alarmant de la situation macroéconomique et écologique du pays. Depuis le début de l’année 2026, « une superficie légèrement inférieure à 98 000 hectares » a été réduite en cendres sur l’ensemble du territoire national. Un chiffre vertigineux qui consacre un « record historique » pour le pays.





Le traumatisme des sinistrés : « Réveillés par l’odeur du cramé »



Sur le littoral, le paysage offre un spectacle de désolation. Dans le bassin d'Arcachon, et plus particulièrement du côté de Lège-Cap-Ferret, les flammes ont dévoré des dizaines d’habitations et réduit à néant des infrastructures touristiques.

Rencontrée en gare de Bordeaux, Johanna, une jeune femme de 19 ans revenue de l'enfer des flammes, livre un témoignage poignant au micro de notre consœur Sarah Krakovitch : « Nous étions en famille au camping du Grand Crohot, qui a malheureusement été détruit par le feu. L’incendie progressait vers nous ; nous nous sommes réveillés en sursaut, pris à la gorge par une odeur de brûlé », confie-t-elle, encore sous le choc de cette évacuation nocturne. Alors que les conditions météorologiques demeurent défavorables, la bataille contre les éléments est loin d'être gagnée.

