Dakarposte.com - Le site des scoops
Dakarposte.com
https://caurisdor.com/
Dakarposte.com

Incendies en France: avec près de 98 000 hectares calcinés, le pays fait face à un sinistre sans précédent

Rédigé par Dakarposte le Samedi 25 Juillet 2026 à 13:44 modifié le Samedi 25 Juillet 2026 - 15:44

La France traverse une crise environnementale sans précédent. Confronté à une multiplication de brasiers d'une violence inouïe, le pays mobilise des centaines de sapeurs-pompiers et d'importants vecteurs aériens. Si la Gironde demeure l’épicentre des sinistres, le bilan national atteint d'ores et déjà un seuil critique, qualifié de record historique par les autorités.


Incendies en France: avec près de 98 000 hectares calcinés, le pays fait face à un sinistre sans précédent
Une situation hors de contrôle. Depuis plusieurs jours, le territoire national subit les assauts d’incendies dévastateurs qui contraignent les forces de secours à l'épuisement.
Face à la progression inexorable des flammes, les autorités ont procédé à l'évacuation préventive de dizaines de milliers de concitoyens.

Le grand Sud-Ouest concentre les inquiétudes majeures : un foyer menaçant directement la métropole bordelaise a dicté, ce samedi matin, l'évacuation d’urgence de sept communes périphériques supplémentaires, une décision officialisée par la préfète du département.

Malgré l’extrême tension qui prévaut en Gironde — où quelque 167 000 personnes ont été mises en sécurité depuis le mercredi 22 juillet —, le maire de Bordeaux s'est voulu rassurant en écartant, pour l'heure, tout projet d'évacuation de la cité girondine, une mesure jugée « pas à l'ordre du jour ».


Déploiement militaire et urgence sanitaire

Face à l'urgence, l'exécutif intensifie sa réponse opérationnelle. Un contingent de 500 militaires va être projeté en urgence afin d'épauler les sapeurs-pompiers engagés sur les fronts de Gironde et des Landes, également touchées par un incendie d'envergure. Parallèlement, le volet sanitaire fait l'objet d'une attention accrue : un million et demi de masques FFP2 ont été acheminés au cours de la nuit vers la Gironde. Cette mesure vise à prémunir les secouristes et les populations civiles des effets délétères des fumées toxiques qui saturent l'atmosphère.

Lors d'un point de presse solennel tenu à la mi-journée, le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, a dressé un bilan alarmant de la situation macroéconomique et écologique du pays. Depuis le début de l’année 2026, « une superficie légèrement inférieure à 98 000 hectares » a été réduite en cendres sur l’ensemble du territoire national. Un chiffre vertigineux qui consacre un « record historique » pour le pays.


Le traumatisme des sinistrés : « Réveillés par l’odeur du cramé »

Sur le littoral, le paysage offre un spectacle de désolation. Dans le bassin d'Arcachon, et plus particulièrement du côté de Lège-Cap-Ferret, les flammes ont dévoré des dizaines d’habitations et réduit à néant des infrastructures touristiques.
Rencontrée en gare de Bordeaux, Johanna, une jeune femme de 19 ans revenue de l'enfer des flammes, livre un témoignage poignant au micro de notre consœur Sarah Krakovitch : « Nous étions en famille au camping du Grand Crohot, qui a malheureusement été détruit par le feu. L’incendie progressait vers nous ; nous nous sommes réveillés en sursaut, pris à la gorge par une odeur de brûlé », confie-t-elle, encore sous le choc de cette évacuation nocturne. Alors que les conditions météorologiques demeurent défavorables, la bataille contre les éléments est loin d'être gagnée.

ACTUALITÉ | Le Billet du Jour | LES GENS... LES GENS... LES GENS... | Religion & Ramadan 2020 | Boy Town | Géo Consulting Services | REACTIONS | ÉCHOS DE LA PRÉSIDENTIELLE | Les Premières Tendances | International | PEOPLE & BUZZ | PHOTO | ENQUÊTES & REVELATIONS | CONTRIBUTIONS | COMMUNIQUE | VIDÉOS | Revue de presse | INTERVIEW | NÉCROLOGIE | Analyse | Insolite | Bien être | QUI SOMMES NOUS ? | PUB | Lu Ailleurs | PRÉSIDENTIELLE 2019 | Le billet de "Konetou"

https://www.dakarposte.com/LERAL-TV-EN-DIRECT_a68835.html?preview=1
Inscription à la newsletter

SN HLM : le personnel arbore des brassards rouges en signe de protestation tandis que le Directeur général se retranche dans son bureau

SN HLM : le personnel arbore des brassards rouges en signe de protestation tandis que le Directeur général se retranche dans son bureau

Dakar 2026 : Le Phare des Mamelles s’illumine pour sceller le compte à rebours des cent jours avant les JOJ

Dakar 2026 : Le Phare des Mamelles s’illumine pour sceller le compte à rebours des cent jours avant les JOJ

Affaire Jérôme Bandiaky : Les raisons d'un maintien prolongé en détention malgré le verdict du tribunal

Affaire Jérôme Bandiaky : Les raisons d'un maintien prolongé en détention malgré le verdict du tribunal

Axil Hôtel : une ardoise de 25 millions FCFA qui ravive les critiques contre la FSF

Axil Hôtel : une ardoise de 25 millions FCFA qui ravive les critiques contre la FSF

Déplacement d'Ousmane Sonko à Thiès : l'offensive stratégique du leader des Patriotes

Déplacement d'Ousmane Sonko à Thiès : l'offensive stratégique du leader des Patriotes

De la métaphore du damier à la realpolitik : la charge feutrée de Waly Diouf Bodiang

De la métaphore du damier à la realpolitik : la charge feutrée de Waly Diouf Bodiang

CEDEAO : Quand Dakarposte avait vu juste sur le sacre continental de Bassirou Diomaye Faye

CEDEAO : Quand Dakarposte avait vu juste sur le sacre continental de Bassirou Diomaye Faye

L’Orchestra Baobab au Just For You : la magistrale ferveur d’une relève triomphante

L’Orchestra Baobab au Just For You : la magistrale ferveur d’une relève triomphante

Bain de foule triomphal en banlieue : Ousmane Sonko garde intacte sa popularité

Bain de foule triomphal en banlieue : Ousmane Sonko garde intacte sa popularité

Mouvement Navétane : l’État impulse une nouvelle dynamique culturelle pour renforcer le lien social

Mouvement Navétane : l’État impulse une nouvelle dynamique culturelle pour renforcer le lien social

Affaire de la dilapidation du Littoral- Et si l’on constitutionnalisait la préservation de cette partie de notre Foncier ?

Affaire de la dilapidation du Littoral- Et si l’on constitutionnalisait la préservation de cette partie de notre Foncier ?
Depuis quelques jours, le débat autour de l’indigne dilapidation du Littoral a remis au goût du jour la nécessité d’organiser la résistance afin de préserver définitivement ce que nous avons de...
Enquêtes et révélations

Tambacounda : Le meurtrier de Bineta Camara déféré au parquet ce mercredi

22/05/2019
Tambacounda : Le meurtrier de Bineta Camara déféré au parquet ce mercredi
Le présumé meurtrier de Bineta Camara toujours en garde à vue au commissariat de police de Tambacounda pourrait être déféré ce mercredi au parquet. Pape Alioune Fall, proche de la famille Camara, a...

Enfin, Sadio Mané dit tout après l’échec du Sénégal à la Coupe du monde

Enfin, Sadio Mané dit tout après l’échec du Sénégal à la Coupe du monde
L’éphémère capitaine du Sénégal durant deux (2) rencontres lors du mondial en Russie, Sadio Mané, en visite à Bambali, son terroir revient sur ce brassard pris sur Cheikhou Kouyaté, sur Aliou Cissé...

Touba : Rappel à Dieu de Serigne Touba Mbacké Ibn Serigne Modou Yoni

Touba : Rappel à Dieu de Serigne Touba Mbacké Ibn Serigne Modou Yoni
La communauté mouride est en deuil, avec le rappel à Dieu de Serigne Touba Mbacké, fils de Serigne Modou Mbacké Yoni Ibn Khadim Rassoul. Cet érudit de l'islam a tiré sa révérence ce lundi à l'âge de...

Nécrologie: Décès du député de la diaspora Hamady Gadiaga!

Nécrologie: Décès du député de la diaspora Hamady Gadiaga!
Le député Hamady Gadiaga (élu sur la liste de la diaspora en Belgique) est décédé dans la nuit de  samedi  29 janvier 2022 à Kaolack .La date et lieu l'enterrement vous seront ...

Nécrologie : Décès de la mère de Yankhoba Sané, administrateur du site SansLimitesn.com.

Nécrologie : Décès de la mère de Yankhoba Sané, administrateur du site SansLimitesn.com.
Nous venons d’apprendre le décès de la mère de Yankhoba Sané, administrateur du site Sanslimites.com. La levée du corps est prévue à 14 heures à la mosquée de Gueule Tapée suivie de l’enterrement à...

Décès de Badara Mamaya Sène

Décès de Badara Mamaya Sène
Le monde sportif en deuil. En effet, Badara Mamaya Sène a tiré sa révérence, ce lundi.   L'ancien arbitre international a été aussi maire de la ville de Rufisque.   Seneweb présente ses...
Vidéos & images

Magal kazu rajab:La déclaration de la famille de Serigne Fallou Mbacké

Magal kazu rajab:La déclaration de la famille de Serigne Fallou Mbacké

Fatou Diome sur la vie des célibataires Regardez!

Fatou Diome sur la vie des célibataires Regardez!

Ndéla Madior Diouf clashe Oumane Sonko Regardez!

Ndéla Madior Diouf clashe Oumane Sonko Regardez!

Covid 19 :51 nouveaux cas positifs, 24 guéris et 9 cas graves en réanimation.

Covid 19 :51 nouveaux cas positifs, 24 guéris et 9 cas graves en réanimation.

Bambey en feu: La population refuse l'installation du centre pour les malades du Covid-19

Bambey en feu: La population refuse l'installation du centre pour les malades du Covid-19

Filière Oignons: Les producteurs sollicitent le soutien de l'Etat (Vidéo)

Filière Oignons: Les producteurs sollicitent le soutien de l'Etat (Vidéo)

PHOTO

MAKHTAR DIOP (Cojem) : « Sonko a manqué de respect à tous ceux qui prennent part au dialogue et prouve qu'il ne mérite pas de représenter quelque chose dans ce pays »

MAKHTAR DIOP (Cojem) : « Sonko a manqué de respect à tous ceux qui prennent part au dialogue et prouve qu'il ne mérite pas de représenter quelque chose dans ce pays »

La cojem parraine le Président Macky Sall

La cojem parraine le Président Macky Sall

(04 photos) Retour en images sur le déplacement du Président Macky Sall au Japon

(04 photos) Retour en images sur le déplacement du Président Macky Sall au Japon

Drogba change de tête

Drogba change de tête

(8 photos) – Grande mobilisation des partisans de Khalifa Sall au tribunal…

(8 photos) – Grande mobilisation des partisans de Khalifa Sall au tribunal…

Les pieds de nez du candidat Ousmane Sonko avec un seau sans eau

Les pieds de nez du candidat Ousmane Sonko avec un seau sans eau
Le candidat Ousmane Sonko, 44 ans, figure montante de l'opposition,  commencent sa campagne à Dakar. Il a été très inspiré d'illustrer sa première sortie à travers un bain de foule exhibant un...

Vidéo: L’image de ce bébé effectuant la Safa Marwa à la Mecque émeut la toile

Vidéo: L’image de ce bébé effectuant la Safa Marwa à la Mecque émeut la toile
C’est une image qui se passe tout simplement de commentaires. Un bébé qui doit être âgé d’un an, a été filmé effectuant la course du Safa Marwa attirant ainsi la curiosité de plusieurs pèlerins...

Les moutons capables de reconnaître Obama et Emma Watson sur photo

Les moutons capables de reconnaître Obama et Emma Watson sur photo
Les moutons sont capables de reconnaître Barack Obama sur une photo après l'avoir vue plusieurs fois, ainsi que l'actrice Emma Watson, selon une étude publiée mercredi. "On savait déjà que les...

Il oublie son GSM dans l'habitation qu'il venait de cambrioler

Il oublie son GSM dans l'habitation qu'il venait de cambrioler
Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a condamné mercredi par défaut Jurko M., un ressortissant croate âgé de 39 ans, à 18 mois de prison ferme. L'homme est connu des autorités sous quatorze...

Pink et Christina Aguilera ont failli se battre dans une boîte de nuit

Pink et Christina Aguilera ont failli se battre dans une boîte de nuit
Pink a raconté cette anecdote sur le plateau de "Watch What Happens Live". © photo news. Leur dispute remonte au début des années 2000. En pleine préparation du titre "Lady Marmalade" avec Lil' Kim...
Group Dakarposte
Sicap Liberté 6 villa 70 Dakar ( Sénégal )
Mamadou Ndiaye : Directeur de Publication
njaydakarposte@gmail.com
775510747