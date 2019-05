Incroyable, mais vrai! Le chanteur Waly Seck partage l'avion avec le...Super Etoile

Dakarposte tient que le fils de Thione Ballgo Seck est revenu ce dimanche soir de la Oumra (petit pèlerinage). Waly Seck, pour ceux qui l'ignorent encore, a récemment séjourné à la Mecque. Il était accompagné de son impresario et son courtisan attitré.Rien de cocasse, s'empresseront de dire certains. Oh que si car Waly est passé par Paris où il a voyagé pour son retour au Sénégal par AIR... SENEGAL. Dans l'avion, un fait insolite et inédit a eu lieu. Waly y a rencontré des membres du Super Etoile. Naturellement, ils se sont salués avant d'échanger des amabilités. Mais, aussi bizarre que cela puisse paraitre, il y'avait tout le groupe à l'exception du Roi du Mbalax, Youssou Ndour. Peut-être qu'il a précédé le Super Etoile à Dakar? A moins que...Selon nos radars, Waly était confortablement installé en class business. À ses côtés, il y'avait également le contesté DG de la SN HLM, le sieur Kassé et le sympathique Pape Amadou Sarr, Big Boss de la DER. Aussi, nos radars ont-ils noté la présence de l'homme d'affaires, capitaine d'industries Camille SYLLA. Ce dernier, comme à l'accoutumée, était confortablement installé en première classe "avec des partenaires venus du pays de Marianne".